Samsun’da polis tarafından düzenlenen tarihi eser operasyonunda toplam 325 tarihi obje ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Atakum ilçesinde bir adrese tarihi eser kaçakçılığı operasyonu düzenlendi. Yapılan operasyonda 80 adet pişmiş topraktan figür, 51 adet pişmiş topraktan testi, 21 adet bronz iğne, 7 adet taş yüzük, 10 adet bileklik, 8 adet cam testi, 3 adet balta ucu, 2 adet haç, 70 adet çeşitli tarihi eser (heykel, mühür, koku kabı, bilezik, cam sürahi, kurşun ağırlık, halhal, kolye), 73 adet İslami ve gayri İslami döneme ait sikke ele geçirildi.

Operasyon sonucunda 1 şahıs gözaltına alındı.