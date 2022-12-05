Samsun’da polis tarafından bir işyerine yapılan baskında 300 bin dal bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.

Samsun’da polis tarafından bir işyerine yapılan baskında 300 bin dal bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık suçları ile mücadele çerçevesinde yaptıkları takip ve çalışmalar doğrultusunda Tekkeköy ilçesinde bir işyerine baskın düzenledi. Yapılan aramada 300 bin dal bandrolsüz boş makaron ele geçirildi. Şüpheli A.A. hakkında 5607 sayılı yasaya muhalefet suçundan işlem başlatıldı.