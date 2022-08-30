Samsun’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıldönümü kutlamaları başladı.

Samsun’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıldönümü kutlamaları başladı.

Samsun’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıldönümü kutlamaları, Atatürk Anıtı önündeki tören ile başladı. Anıta çelenk sunumu ve saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan tören, şeref defterinin imzalanması ile devam etti. Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Anıt Şeref Defteri’ni imzaladıktan sonra yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“Aziz Atatürk, bugün büyük zaferin 100. yıldönümü. 1919 yılında Samsun’dan başlattığınız Milli Mücadele 30 Ağustos Meydan Muharebesi ile kesin ve kalıcı bir zafere ulaşmıştır. Bu şanlı zafer tarihe gömülmek istenen bir milletin küllerinden doğuşunun, şahlanışının, tarih sahnesine yeniden çıkışının ilanı olmuştur. Tüm yokluk ve imkansızlıklara rağmen kazanılan 30 Ağustos Zaferi 1071 yılında bize yurt kılınan bu toprakların ezeli ve ebedi vatanımız olduğunu tescil etmiştir. Bin yıldır vatanımız, bayrağımız, mukaddesatımız ve bağımsızlığımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimiz ve başta siz olmak üzere tüm merhum gazilerimize Allah’tan rahmet, hayatta olan gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.”

Törene ayrıca AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nihat Soğuk, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.