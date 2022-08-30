SAMSUN (İHA) – Samsun’da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı.

SAMSUN (İHA) – Samsun’da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı.

Sabah saatlerinden Atatürk Anıtı’nda başlayan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinlikleri daha sonra Cumhuriyet Meydanı’nda devam etti. Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nihat Soğuk’un halkı selamlaması ile başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti.

Törende; konuşmalar, şiirler, İlkadım Belediyesi Halk Oyunları Ekibi ile Garnizon Komutanlığı Bandosu konseri gösterileri yapıldı. Cumhuriyet Meydanı’ndaki kutlamalar; öğrenciler, yaya askeri birlik ve muharip gaziler tarafından yapılan tören yürüyüşü ile sonlandı.

Törene ayrıca AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.