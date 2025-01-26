Samsun’da uyuşturucu madde ticareti yapan 3 kişi, jandarma ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İlkadım ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda Ö.F.M. (23), İ.E. (28) ve D.G. (27) isimli şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlendi. Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahısların evlerinde yapılan aramada 44 adet extacy, 20 gram kokain, 66 adet sentetik ecza hap ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. 3 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.