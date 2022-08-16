Samsun’da evlerinin 3. katındaki pencereden düşen 47 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Samsun’da evlerinin 3. katındaki pencereden düşen 47 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi’nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hanife G. (47) adlı kadın, 3. kattaki evlerinin oturma odasındaki pencereden yere düştü. Ağır yaralanan Hanife G., 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hanife G. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.