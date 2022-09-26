26 Eylül tarihleri arasında yapılan uygulamalarda 142 araç trafikten men edildi. Uygulamalarda ayrıca 52 aranan şahıs yakalandı, 12 ateşli silah, 40 kesici alet ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

26 Eylül tarihleri arasında yapılan uygulamalarda 142 araç trafikten men edildi. Uygulamalarda ayrıca 52 aranan şahıs yakalandı, 12 ateşli silah, 40 kesici alet ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

23 Eylül sabah 08.00 ile 29 Eylül saat 08.00 tarihleri arasında narkotik suçlarla mücadele, asayiş şube müdürlükleri, trafik birimleri, merkez ilçe emniyet müdürlükleri ile devriye ekipleri tarafından şüpheli araç ve şahıslara karşı yapılan denetimler ile sabit yol uygulaması ve şok uygulamalarında çok sayıca suçlu ve suç unsuru ele geçirildi.

Emniyetten yapılan yazılı açıklamada uygulamalar sonucunda, “25 bin 512 şahsın GBT sorgusu yapılarak 52 aranan şahıs yakalanmış, 2 şahıs gözaltına alınmış, 7 şahsa adli işlem yapılmış, 44 şahsa idari işlem yapılmış, 3 bin 647 araç kontrol edilerek 56 araca trafik ekiplerince gerekli işlemler yaptırılmış, 141 iş yeri kontrol edilmiş, 10 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 94 adet mermi, 40 adet kesici/delici alet, 550,34 g kannabinoid-213,88 gr metamfetamin-73,10 g esrar-10 adet ekstazi-6 kök Hint keneviri-596 adet sentetik ecza -16 adet uyuşturucu kullanma aparatı-1 adet hassas terazi ele geçirilmiş, Trafik yönünden 12 bin 132 araç ve sürücü kontrol edilmiş, 2 bin 719 araç ve sürücüye cezai işlem uygulanmış, 142 araç trafikten men edilmiştir” ifadeleri kullanıldı.