Samsun’da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

Samsun’da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde cuma sabahı operasyon düzenledi. Irak uyruklu 3 şüphelinin yakalanarak gözaltına alınmalarına ve ikametlerinde bulunabilecek suç unsurlarının elde edilmesine yönelik 3 farklı adreste Özel Harekat ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile koordineli operasyon operasyon düzenledi. Yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

TEM Şube Müdürlüğündeki sorgulanmaları tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren DEAŞ şüphelileri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.