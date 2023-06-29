Samsun’da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un Terme ilçesi Kozluk Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Ordu Karayolu’nda seyir halinde olan Mustafa S. idaresindeki 34 BBB 004 plakalı otomobil ile Hasan Y. idaresindeki 55 AGP 363 plakalı otomobil aynı anda kontrolden çıkarak önce yol kenarında refüjde bulunan aydınlatma direğine, sonra da ağaçlara çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan 34 BBB 004 plakalı otomobil, karşı istikamette hareket eden Kadir Alıcı idaresindeki 34 GKM 044 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Öte yandan 55 AGP 363 plakalı otomobil ise refüjde takla attı. Olayın 112 acil servise bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada, 34 GKM 044 plakalı otomobilde bulunan sürücü Kadir Alıcı, Kaan Alıcı, Mete Alıcı, Sibel Öztürk Alıcı, Ayşıl Alıcı, 34 BBB 004 plakalı araç sürücüsü Mustafa Sert ve 55 AGBP 363 plakalı otomobil sürücüsü Hasan Yılmaz olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Bölgeyi abluka altına alan ekipler araçta sıkışan yaralıları çıkarttı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Terme ve Ünye’deki hastanelere sevk edildi.

Kaza sonucu kullanılamaz hale gelen 3 araç da çekici yardımıyla yoldan çekildikten sonra tek şeritten sağlanan trafik akışı normale döndü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.