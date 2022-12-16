Samsun’da 2021-2022 döneminde 25 bin öğrenci okul öncesi eğitimi alırken, 2022-2023 eğitim sezonunda ise bu sayı 29 bine ulaştı.

Samsun’da 2021-2022 döneminde 25 bin öğrenci okul öncesi eğitimi alırken, 2022-2023 eğitim sezonunda ise bu sayı 29 bine ulaştı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nca ülke genelinde okul öncesi eğitimde okullaşma oranı alanında yoğun bir şekilde çalışma devam ediyor. Kişiliğin şekillendiği, fiziksel, sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimleri açısından önemli bir yere sahip olan okul öncesi eğitime, Samsun’da da her geçen gün katılım artıyor. Samsun’da eğitimde fırsat eşitliğini artırmak ve okul öncesi eğitime erişimi yaygınlaştırmak amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında 37 yeni anaokulu yapımı devam ediyor.

Okul öncesi eğitimin önemine vurgu yapan Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar, “Okul öncesi eğitim kurumlarımız çocukları toplumsal yaşama hazırlamada büyük bir rol oynuyor. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlayabilmek için okul öncesi eğitim olmazsa olmazımız. Bu okullarımız; çocuklarımızın bedensel, psiko-motor, sosyal, duygusal, zihinsel ve dil gelişimlerine yardımcı olan, onları ilkokula ve gelecekteki toplumsal yaşama hazırlayan bunu da anne-babaların desteğiyle ve gerektiğinde onları da eğiterek yapan, eğitim kurumları olarak işlevlerini yerine getiriyor. İlimizde 140 anaokulu ve 430 anasınıfında toplam 28 bin 848 okul öncesi öğrencimiz bin 450 okul öncesi öğretmenimizle eğitime devam ediyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitimde yaklaşık 25 bin öğrencimiz eğitim alırken bu eğitim öğretim yılında bu sayı yaklaşık 29 bine ulaştı. Var olan okullarımıza ek olarak 6’sı özel eğitim anaokulu olmak üzere toplam 37 okulumuzun yapımı devam ediyor. Yapımı devam eden okullarımızın da tamamlanmasıyla birlikte okul öncesine erişim oranını daha da yükselteceğiz" dedi.