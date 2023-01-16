"Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik" çerçevesinde Samsun’da 2022 yılında toplam 29 bin 891 evcil hayvan kayıt altına alındı.

"Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik" çerçevesinde Samsun’da 2022 yılında toplam 29 bin 891 evcil hayvan kayıt altına alındı.

"Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik", hayvan hareketlerinin takibini ve hastalıklarının kontrolünü daha etkin düzeyde sağlamak için sahipli kedi, köpek ve gelinciklerin dijital yöntemlerle kimliklendirilmesi ve kayıtlarının düzenli tutulması ile ilgili usul ve esasları düzenliyor. Yönetmelik çerçevesinde her yaştan ev hayvanlarının kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınması işlemlerinde yasal süre, ilan edildiği ve pek çok kez de hatırlatıldığı üzere 31 Aralık 2022 tarihinde sona erdi. Samsun İl/ İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine ve serbest veteriner hekimlere 31 Aralık 2022 tarihine kadar "beyanname" ile müracaat eden kişilerin ev hayvanlarına herhangi bir cezai işlem uygulanmadan mikroçip uygulaması ve kayıt işlemi uygulandı ve söz konusu 1 yıllık süre içinde Samsun’da bu çalışmalar çerçevesinde 14 bin 934’ü kedi ve 14 bin 957’si köpek olmak üzere 29 bin 891 adet ev hayvanı kimliklendirilerek kayıt altına alındı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, “Hayvan hareketlerinin takibini ve hastalıklarının kontrolünü daha etkin düzeyde sağlamak için; sahipli kedi, köpek ve gelinciklerin dijital yöntemlerle kimliklendirilmesi ve kayıtlarının düzenli tutulması ile ilgili usul ve esasları düzenleyen ‘Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik’ kapsamında geçtiğimiz yıl içinde Samsun ilimizde sahipli 29 bin 891 adet ev hayvanı kimliklendirilerek kayıt altına alınmıştır. Yine hatırlatmak isterim ki ev hayvanlarının, pasaportların kaybolması, çalınması veya imhası halinde en geç 60 gün içinde il/ ilçe tarım ve orman müdürlüklerine bildirilmesi gerekmektedir. Bu durumda yeniden pasaport düzenlenebilmektedir. Sahipli ev hayvanlarının ölümü halinde 30 gün içerisinde il/ ilçe tarım ve orman müdürlüklerine bildirilmesi ve hayvanların pasaportları teslim edilerek sistemden düşülmesi gerekmektedir. Ev hayvanlarının sahip değişikliği işlemi için ‘Ev Hayvanı Sahip Değişikliği Belgesi’ ile 60 gün içerisinde hayvanın yeni sahibinin, il/ ilçe tarım ve orman müdürlüklerine müracaat ederek veri tabanı ve pasaportuna sahip değişikliğinin işlenmesi gerekmektedir” dedi.

Sokaktan sahiplenmede ceza yok

Sokaktan sahiplenilmek istenen hayvanların herhangi bir cezai müeyyide uygulanmadan kayıt altına alınabildiği bilgisini veren Sağlam, “Sokaktan sahiplenilmek istenen hayvanların kimliklendirme işlemi yapılmamışsa, hayvan barınaklarına başvuru yapılarak ‘Sahiplendirme Belgesi’ ile kimliklendirilmesi sağlanacak, herhangi bir ceza uygulanmadan il/ ilçe tarım ve orman müdürlükleri tarafından PETVET’e (Ev Hayvanı Kayıt Sistemi) kaydedilebilecektir. Sahipsiz hayvanların veteriner hekimler tarafından yapılacak tedavilerinde herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır” diye konuştu.

Kayıt işlemlerini yaptırmayanlara 3 bin 642 lira idari para cezası

Kayıt işlemlerini yaptırmayanlara 3 bin 642 lira idari para cezası uygulanacağını belirten Müdür Sağlam, “Öte yandan, daha önce de ikaz anlamında ifade ettiğimiz gibi 31 Aralık 2022 tarihine kadar beyanname vermeyip kayıt işlemlerini de yaptırmayanlara 3 bin 642 lira idari para cezası verilecektir. Cezalar, doğa koruma ve milli parklar şube müdürlükleri tarafından uygulanacaktır. 6 aylıktan büyük kedi, köpek ve gelincikler il/ ilçe tarım ve orman müdürlükleri tarafından idari para cezası uygulandıktan sonra mikroçip uygulanarak kayıt altına alınacaktır. Yeni doğan ev hayvanlarının mikroçip uygulaması ve kimliklendirme işlemleri, doğum tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde il/ ilçe müdürlükleri veya serbest veteriner hekimler tarafından herhangi bir yasal yaptırım uygulanmadan yapılabilecektir” şeklinde konuştu.