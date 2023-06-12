Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, 27 yıl aradan sonra A Milli Futbol Takımı’nı Samsun’da ağırlayacak olmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, Türkiye-Galler maçında bin 550 güvenlik personelinin görev yapacağını söyledi.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri çerçevesinde 19 Haziran Pazartesi günü A Milli Takım, Galler ile Samsun 19 Mayıs Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi Samsun Valisi Zülkif Dağlı başkanlığında İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

"33 bin 319 kişilik stadyumun tamamının dolu olmasını bekliyoruz"

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Vali Dağlı, "A Milli Takımımızın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde 19 Haziran Pazartesi günü Samsun’da, Galler ile yapacağı müsabakayla ilgili tedbir ve hazırlıkların görüşüldüğü İl Spor Güvenlik Kurulu toplantımızı yaptık. 27 yıllık aranın ardından A Milli Takımımızı yeniden Samsun’da ağırlayacak olmanın heyecanını şehir olarak hep birlikte yaşıyoruz. Bu müsabaka, şehir ekonomisine katkısının yanı sıra ilimizin uluslararası anlamda tanıtımına da büyük bir katkı sağlayacaktır. İnşallah hemşerilerimizin de güzel misafirperverliğiyle Samsun keyifli bir futbol günü yaşayacak. 33 bin 319 kişilik stadyumun tamamının dolu olmasını bekliyoruz. Yaklaşık 2 bin Galler taraftarı bekliyoruz. Hem Passolig hem de PDF Bilet uygulaması kullandırılacak. Maçın huzur ve güven içerisinde tamamlanabilmesi için ilgili tüm kurumlarımız tedbirlerini alarak hazırlıklarını yaptı. 550’si özel güvenlik, bini de resmi güvenlik (Genel kolluk) personeli olmak üzere toplam bin 550 güvenlik personeli görevlendirildi. 2 adet ambulans ve personeli ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından tribün bölgesinde istenilecek sayıda sağlık personeli stadyumda hazır bulunacak. Müsabaka öncesi ve sonrasında yaşanabilecek trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla otobüs ve tramvay ulaşım hizmetlerinde sefer saatleri yeniden gözden geçirilecek ve ek sefer planlanacak. Müsabaka günü Atakum Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan Yeşilyurt AVM ve Çobanlı İskelesi bölgeleri Galler taraftarı için toplanma alanı olarak belirlendi. Galler taraftarlarının müsabaka günü stadyuma intikallerini sağlamak amacıyla Yeşilyurt AVM ve Çobanlı İskelesi’nde yeterli sayıda toplu taşıma aracı bulundurulacak. Yeşilyurt AVM yanında bulunan otopark alanı (Atakum Gençlik Merkezi karşısı) 18 Haziran Pazar günü otopark kapanış saati itibarıyle tamamen boşaltılacak ve müsabaka günü sivil araç alınmayarak otopark, Galler taraftarları için planlanacak otobüslere tahsis edilecek. Alternatif güzergah olarak belirlenen yol ile stadyuma kuzey kısımdan girişte kullanılan yolun bakım ve onarımları yapılacak. Stadyuma Fuar Merkezi kısmından yaya olarak giriş yapılan yolun ve otopark alanlarına giriş-çıkışları düzenlenecek. Müsabaka günü, ihtiyaç görülmesi halinde İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde görevlendirilmek üzere yeteri kadar jandarma personelini stadyuma en yakın yerleşkede hazır kuvvet olarak görevlendirilecek” dedi.

Toplantıya ayrıca Vali Yardımcısı Hasan Öztürk, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, İl Jandarma Komutanı Albay Ömer Ersever, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şenol Yıldız, Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, TFF Bölge Müdürü İbrahim Güven de katıldı.