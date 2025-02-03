Samsun’da 260 bin öğrenci bin 290 okulda ders başı yaptı.

Samsun’da okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan 262 bin 443 öğrenci, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının ikinci dönemine başladı. 22 bin 75 öğretmenin görev yaptığı bin 290 okulda 262 bin 443 öğrenci, ikinci dönem heyecanı yaşadı.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar, ikinci dönemin tüm öğrenci, öğretmen ve velilere hayırlı olmasını diledi.

İkinci dönem ara tatili 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek. 2024-2025 eğitim-öğretim yılı ise 20 Haziran 2025 Cuma günü tamamlanacak.