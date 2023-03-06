Samsun Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, her işletmeye en az 3 dekar olacak şekilde 50 üreticiye, 250 dekar alanda zeytin bahçesi tesisi kurulacağını söyledi.

Samsun Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, her işletmeye en az 3 dekar olacak şekilde 50 üreticiye, 250 dekar alanda zeytin bahçesi tesisi kurulacağını söyledi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) Başkanlığı arasında; Zeytin Üretiminin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi, Meyveciliğin Geliştirilmesi Projesi, Kuru Fasulye Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi ile DOKAP Bölgesi Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi protokolleri imzalandı.

"250 dekar alanda zeytin bahçesi tesisi kurulacak"

İmzalanan protokolün ardından açıklamalarda bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, “İl Müdürlüğümüz ile Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının ortaklaşa yürüttüğü projelerin protokolleri imzalanmıştır. Bu doğrultuda, Zeytin Üretiminin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında; Vezirköprü, Bafra, Alaçam, Ondokuzmayıs ve Yakakent İlçelerinde tütün- buğday üretimi yapılması zor meyilli alanlarda, sulama imkânı olup taban suyu olmayan küçük alanlar ile zeytin tarımına uygun alanları bulunan küçük aile işletmelerinde, her işletmeye en az 3 dekar olacak şekilde 50 üreticiye, 250 dekar alanda zeytin bahçesi tesisi kurulacaktır. Bunun için 7 bin 500 adet zeytin fidanı temin edilerek, kurulacak zeytinliklerin; fidan dikiminden ekonomik verim çağına gelinceye kadarki izleme, takip ve eğitim çalışmaları il/ ilçe müdürlüklerimiz teknik personelince sürdürülecektir. Böylece doğru çeşit tercihi ve oluşturulacak iyi uygulama örnekleri ile üreticilere katma değeri yüksek alternatif bir üretim modeli sunulmuş olacak, bölge üreticisi zeytinciliğe özendirilerek ilimizde zeytin yetiştiriciliğinin yeniden canlandırılması sağlanacaktır” dedi.

“250 dekar alanda 5 bin modern ceviz bahçesi tesisi kurulacak”

DOKAP ile ortak diğer bir proje olan Meyveciliğin Geliştirilmesi Projesi hakkında da açıklamada bulunan Müdür İbrahim Sağlam, “İlimizde tütün, buğday üretimi yapılması zor meyilli alanlarda sulama imkânı olan, taban suyu olmayan küçük alanlar ile ceviz tarımına uygun alanları bulunan küçük aile işletmelerinde; en az 5’er dekar alanda olmak şartıyla toplam 250 dekar alanda 5 bin adet ceviz fidanı ve sulama sistemi desteği verilerek modern sulama sistemleri ile ceviz bahçesi tesisi kurulacaktır. Ayrıca küçük alanlarda yüksek getirisi olan çilek tarımını geliştirmek, dar alanlarda yüksek gelir sağlayarak dar gelirli vatandaşların refah seviyesini yükseltmek amacıyla, 50 üreticiye 150 da alanda 750 bin çilek fidesi, 6.750 kilogram malç naylonu ve damlama sulama sistemi temini sağlanacaktır” diye konuştu.

Kuru Fasulye Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesiyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan İbrahim Sağlam, “Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında kuru fasulye üretimi desteklenen 5 ilçemizde ikamet edip 3 yıl kuru fasulye ekilişi yapacak olan öncelikli olarak kadın üreticiler olmak üzere; daha önceki yıllarda kuru fasulye üretimi ile uğraşan, sulama ve iş gücü imkânı olup sermaye yetersizliği yaşayan küçük ölçekli bitkisel üretim işletmelerinin; gelirlerinin artırılması ve çeşitlendirilmesi, bitkisel üretimde verim ve kaliteyi artıracak uygulamaların yaygınlaştırılacak kırsal gelir kaynaklarının geliştirilmesi sağlanacaktır. Bu amaçla da 5 ilçedeki 2.500 dekar alanda 25.000 kg tohum ile birer adet dört sıralı pnömatik ekim makinası, toplar döver harman makinası ve bakliyat paketleme makinası alımı planlanmaktadır” şeklinde konuştu.

Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi hakkında da bilgi veren Sağlam ayrıca şunları söyledi:

“İlimiz Yakakent, Alaçam, Bafra, 19 Mayıs ilçelerinde atıl durumda bulunan işlemeli tarımın yapılamadığı sulama imkânı kısıtlı eğimli alanlarda ise çiftçilerimize 100 dekar alanda 20 bin adet fidan (Defne/ Laurus Nobilis) kapama bahçeleri tesis edilecektir. Bitkinin ekonomik öneme sahip kısmı yaprakları (Folium Lauri) ve meyveleridir (Fructus Lauri). Bitkinin yapraklarından baharat bitkisi olarak ve uçucu yağ üretimi için yararlanılır. Meyvelerinden ise genellikle sabit yağ elde edilir. Bitkinin hem uçucu yağı ve hem de sabit yağı, kozmetik, parfümeri, tıp ve gıda sektörlerinde kullanılmaktadır. Ortalama olarak 5 kg meyvenin sıkılmasından 1 kg yağ elde edilen bu proje ile orman alanlarındaki defneyaprağı toplama baskısı azaltılması çiftçilerimizin katma değerli ürün elde edip gelirlerinin artırılması yanında Yakakent ve Alaçam ilçelerinde defne yaprağı ticareti ile uğraşıp kurutma ve paketleme de yapan işletmelere hammadde sağlayarak ülke ekonomisine katkıda bulunulması amaçlanmaktır. Bugün imzaladığımız protokollerin her iki kuruma ve üreticilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.”