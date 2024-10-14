Samsun’da polis tarafından 2,5 kilo esrarla yakalanan bir kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun’un Ayvacık ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.Y.’nin üst aramasında 2,23 gram esrar maddesi ele geçirdi. Şahsın ikametinde yapılan aramada ise uyuşturucu madde imal ve ticaretinde kullanılan büyük miktarda malzeme bulundu. Evde yapılan aramalarda 2 kilo 587 gram esrar, 160 gram esrar tohumu, 1 saksı içinde yetiştirilmiş esrar bitkisi ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili S.Y. gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor.