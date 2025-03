Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır, "Bu yıl 17 ilçemizde toplam 25 camimizde hatimle teravih namazı kılınmak üzere planlamalarımız yapıldı. Yine Peygamber Efendimizden (sallallâhu aleyhi vesellem) bize ulaşan mukabele geleneğimizi devam ettirmek üzere camilerimizde mukabele programları planlandı. 17 ilçemizde toplam 2 bin 195 camide hocalarımız tarafından mukabele okunacak" dedi.

Ramazan ayına girilirken Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır da, Samsun’da camilerde yapılan hazırlıklar ile ilgili bilgi verdi. Ramazan ayının bu yılki temasının "İyilik Ayı Ramazan" olarak belirlendiğini ifade eden Müftü Çakır, "İslam medeniyetini inşa eden belli başlı kavramların içinde hiç şüphesiz iyilik kavramı çok önemli bir yer tutmaktadır. Kur’an-ı Kerim, ’İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten sakındıran bir topluluk bulunsun’ ayetiyle insanlara iyiliği teşvik eden bir toplum modeli sunmaktadır. Aynı şekilde Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi vesellem) ’Allah’ım yaşamayı benim için her türlü iyiliği artırma vesilesi yap’ duası ve ’Her iyilik sadakadır’ nebevî hatırlatmasıyla da iyiliği hayatın her alanına yaymamız vurgulamıştır. Bu sebepledir ki İslam medeniyetinin bir diğer adı da iyilik medeniyetidir. Biz de bu yıl şehrimizde ’İyilik ve Ramazan’ temasıyla hazırlıklarımızı tamamladık ve inşallah bu akşam ilk teravih namazlarımızı kılacağız ve yarına ilk oruçlarımızı tutacağız. Tüm camilerimiz halkımız için özellikle teravih namazlarında ve isteyen kardeşlerimiz için her vakit namazında hazırlandı. Bu yıl 17 ilçemizde toplam 25 camimizde hatimle teravih namazı kılınmak üzere planlamalarımız yapıldı. Hangi camilerimizde hatimle teravih namazı kıldırılacağını sosyal medya hesaplarımızdan ilan ettik. Yine Peygamber Efendimizden (sallallâhu aleyhi vesellem) bize ulaşan mukabele geleneğimizi devam ettirmek üzere camilerimizde mukabele programları planlandı. 17 ilçemizde toplam 2 bin 195 camide hocalarımız tarafından mukabele okunacak. Vaizlerimiz tarafından camilerimizde vaaz irşat programları devam edecek. Ramazan ayında fetvaya yönelik gelen sorular artabiliyor. Halkımız sorularını ALO 190 fetva hattını arayarak istedikleri vakit sorularına cevap alabilir. Tüm vatandaşlarımızın Ramazan ayını sağlık, esenlik ve huzur içinde Rabbimizin rahmet ve bereket lütfuyla tamamlamasını diliyor, bu ayın hepimize hayırlar getirmesini yüce Mevladan niyaz ediyorum. Allaha emanet olunuz" diye konuştu.