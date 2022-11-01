Samsun’da narkotik polisi tarafından düzenlenen operasyonda ele geçirilen 24 bin 170 kapsül uyuşturucu madde ile ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Samsun’da narkotik polisi tarafından düzenlenen operasyonda ele geçirilen 24 bin 170 kapsül uyuşturucu madde ile ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube

Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ile ilgili yaptıkları takip ve çalışmalar doğrultusunda, İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi’nde irtibatlı olduğu şahıslara müşterek uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisi edinilen O.Ç., E.C. B. ve Ö. U. isimli şahıslarla ilgili olarak yapılan çalışmada, şüpheli şahıslarla B K. ve S.Ş. isimli şahsılarla birlikte araç içerisinde 14 kapsül sentetik ecza hap ile birlikte yakalandı. Olayın devamında O.Ç., E..C. B. ve Ö. U. isimli şahısların Karasamsun Mahallesi’nde müşterek kullandıkları ikamette yapılan aramada, 24 bin 170 kapsül sentetik ecza hap, 2,18 gram esrar maddesi, 4 adet ecstasy hap,1 adet 7,65 mm çapında tabanca ve 7 adet 7,65 mm çapında dolu fişek ele geçirildi. Soruşturma kapsamında O.Ç., E.C. B. Ö.U., B.K. ve S.Ş isimli şahıslar uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Polisteki sorgulanması tamamlanan O.Ç., EC B. ve Ö.U. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, B.K. ve S.Ş. ise savcıya ifade verip serbest bırakıldı.