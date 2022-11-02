Samsun’da jandarma ekipleri tarafından ele geçirilen Amisos dönemine ait 237 adet sikke Samsun Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Samsun’da jandarma ekipleri tarafından ele geçirilen Amisos dönemine ait 237 adet sikke Samsun Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ortak çalışma yapıldı. Alınan bilgiye göre, Ordu’nun Ünye ilçesinde ikamet eden C.D. isimli şahsın elinde bulunan Amisos dönemine ait sikkeleri satmak üzere Samsun’un Terme ilçesine geleceği bilgisi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, şüpheli şahsın aracını Akçay mevkiinde durdurdu. Araçta yapılan incelemelerde Amisos dönemine ait 237 adet sikke ele geçirilirken şüpheli C.D. ile ilgili adli işlemler başlatıldı.

Ele geçirilen tarihi objeler Samsun Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi.