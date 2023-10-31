Samsun’da 21 ton PVC hammaddesi yüklü tır, seyir halindeyken alev alev yandı.

Yangın, Samsun’un Kavak ilçesi Yosunlu mevkisi Samsun-Ankara karayolunun 24. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bakü’den Mersin’e 21 ton 90 kilo çuvallar içinde PVC hammaddesini götüren Akın Y. idaresindeki KU- 002 -RT çekici, GG - 658-C dorse nolu Gürcistan plakalı tır seyir halindeyken motor kısmından yanmaya başladı. Yangını fark eden sürücü aracı yol kenarına çekip yoldan geçen diğer araç sürücülerinden yardım istedi. Alevler bir anda tırın çekicisini ve dorsesini sardı. Alevler yol kenarındaki ağaçlık alana da sıçradı. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Bakanlığı ekipleri iş makinesinin de yardımıyla uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.