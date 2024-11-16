Samsun’da bu yatırım döneminde 7 okulun yapımı tamamlandı, 21 okulun inşasına devam ediliyor ve 4 okul da inşa aşamasında. Şu ana kadar 80 yeni sınıf eğitime katkı sunarken, işlerin tamamlanmasıyla birlikte toplam 418 yeni sınıfta daha eğitim verilecek.

Temel eğitim ve orta öğretim yatırımları kapsamında Samsun’da 15 adet anaokulu binası yapım işi (106 sınıf), 5 adet özel eğitim anaokulu binası yapım işi (48 sınıf), 4 adet ilkokul binası yapım işi (72 sınıf), 4 adet ortaokul binası yapım işi (96 sınıf), 1 adet fen lisesi yapım işi (24 sınıf), 1 adet mesleki ve teknik Anadolu lisesi yapım işi (24 sınıf), 1 adet özel eğitim kampüsü yapım işi (24 sınıf) ve 1 adet de imam hatip lisesi yapım işi (24 sınıf) işi bulunuyor.

Bu 32 adet (418 sınıf) okul yapım işinden, 7 adet temel eğitim okul yapım işi tamamlandı. 21 adet temel eğitim okul yapım işi devam ediyor. 1 adet Çarşamba Mesleki Teknik Anadolu Lisesi yapım işi ihale hazırlıkları devam ediyor. 1 adet İlkadım özel eğitim kampüsü yapım işi ihale hazırlıkları devam ediyor. 1 adet İlkadım İmam Hatip Lisesi yapım işi ihale hazırlıkları devam ediyor ve 1 adet Canik Fen Lisesi yapım işi ihale hazırlıkları devam ediyor. Bu yatırım döneminde şu ana kadar 7 okulun yapımı tamamlandı, 21 okulun inşasına devam ediliyor ve 4 okul da yapım aşamasında. Şu ana kadar 80 yeni sınıf eğitime katkı sunarken, işlerin tamamlanmasıyla birlikte toplam 418 yeni sınıfta daha eğitim verilecek.

Devam eden ve yapımı tamamlanan yatırımların toplam bedeli ise 1 milyar 406 milyon 552 bin TL olarak dikkat çekiyor.