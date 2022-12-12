Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, “Samsun 2022 yılı itibarıyla toplamda 1 milyon 206 bin 479 dekarlık alanda 112 bin 301 ton üretim miktarı bulunurken, ülkemiz fındık üretiminde yaklaşık yüzde 15’lik bir paya sahiptir” dedi.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, “Samsun 2022 yılı itibarıyla toplamda 1 milyon 206 bin 479 dekarlık alanda 112 bin 301 ton üretim miktarı bulunurken, ülkemiz fındık üretiminde yaklaşık yüzde 15’lik bir paya sahiptir” dedi.

Samsun’da Fındık Bahçeleri Teknik Uygulamalarla İyileşiyor Projesi çerçevesinde, fındık yetiştiriciliği yapılan ilçelerde budama faaliyetleri devam ediyor. İlkadım, Atakum, 19 Mayıs, Bafra, Alaçam, Yakakent, Canik, Tekkeköy, Çarşamba, Salıpazarı, Asarcık, Ayvacık ve Terme ilçelerinde budama faaliyetleri dönem itibarıyla hız kesmeden sürüyor. Sahada yapılan çalışmaların bir yenisi Tekkeköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlendi. Fındık üreticilerine, konu uzmanlarınca hasat sonu fındık bahçelerinde yapılması gereken teknik uygulamalardan biri olan budamanın nasıl ve neye göre yapılacağının uygulamalı bir şekilde anlatıldı. Bahçelerde bu dönemde görülebilecek hastalık ve zararlı mücadeleleri konularında üreticilere tavsiyelerde bulunuldu.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, “Ülkemiz, dünya fındık üretiminin yüzde 65’ini ve dünya fındık ihracatının ise yüzde 70’ini tek başına karşılamaktadır. Dolayısıyla da fındık ülkemiz için çok önemli ve stratejik bir tarım ürünüdür. Samsun 2022 yılı itibarıyla toplamda 1 milyon 206 bin 479 dekarlık bir alanda 112 bin 301 ton üretim miktarı bulunurken, ülkemiz fındık üretiminde yaklaşık yüzde 15’lik bir paya sahiptir. Üretim sıralaması olarak Samsun Türkiye’de 2. sırada yer almaktadır. Fındıkta 2021 yılında 33 bin 635 üreticiye, 494 bin 924 da alanda 84 milyon 137 bin 130 TL alan bazlı destekleme ödemesi yapılmış ve bu stratejik ürünümüz gerek maddi yönden ve gerekse de bizlerin teknik anlamdaki çabalarıyla desteklenmeye devam edilecektir” diye konuştu.

Türkiye’de ortalama dekara fındık veriminin dekara 90 kilogram civarında olduğunu ve Samsun’da bu miktarın Türkiye ortalamasının biraz üzerinde olmasıyla birlikte verimliliğin halen daha istenen düzeyde olmadığını ifade eden Müdür Sağlam, yetiştiricilikle ilgili doğru teknik uygulamalar sayesinde verimliliğin artırılmasının mümkün olabileceğine dikkat çekti.