Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) tarafından bu yıl 17 ilçede tarım ve hayvancılığa tohum, eğitim, makine ve ekipman olarak toplam 9 milyon lira destek verildi.

SBB tarafından Samsun’un 17 ilçesinde çiftçilere toprak analizi, danışmanlık, tohum ve fidan desteği, organik tarımın geliştirilmesi ve makine desteği gibi birçok alanda destek sağlandı. Çiftçiler ve hayvancılıkla uğraşanlara 2022 yılı boyunca 9 milyon lira destek sağlandı.

Meyveciliği Geliştirme Projesi ile bin dekar alanda 270 çiftçiye 41 bin adet fidan, 109 çiftçiye 500 bin adet çilek fidesi dağıtıldığı kaydedildi. Ayrıca 500 çiftçiye 60 ton fasulye ve patates tohumu ile 3 bin çiftçiye 135 ton yem bitkisi tohumu desteği sağlandığı belirtildi. Tarım ve hayvancılığı geliştirmek amacıyla başlatılan Kırsal Kalkınma Projeleri ile Samsun’da üreticilere ilk kez ‘arı zehri eğitimi’ verildi. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın “Sürdürülebilir Arıcılığın Geliştirilmesi Projesi” çerçevesinde düzenlenen eğitim sonunda 15 üreticiye arı zehri aparatı dağıtıldı, 140 arıcıya ise malzeme desteği verildi. Ayrıca 256 manda yetiştiricisine de aşı ve dezenfektan dağıtılarak 100 adet malak kulübesi sağlandı. Ayrıca seracılığı geliştirme projesiyle fırtına, kar ve dolu gibi hava şartlarından dolayı seraları hasar gören çiftçilere teknik personelin tespitleri sonrası sera naylonu desteği sağlandı.

Büyükşehir Belediyesi olarak en hassas oldukları konunun tarım olduğunu söyleyen SBB Başkanı Mustafa Demir, hem bitkisel hem de hayvansal üretime katkı sunan çok önemli projeler hayata geçirdiklerini dile getirdi. Başkan Demir, “Büyükşehir Belediyesi olarak tarım için seferber olduk. 2022 yılında tarıma 9 milyon lira harcayarak binlerce çiftçimizi her alanda destekledik. Desteklemeye de devam edeceğiz. Çünkü tarım olmazsa hiçbir şey olmaz. Daha güzel ve daha bereketli bir Samsun için, geleceğimiz için üretmemiz gerekir. Üretimi teşvik projelerimiz ile şehrimizin tarımda bulunduğu noktayı yükseltmek için her türlü çalışmayı yapıyoruz. Toprak en değerli varlığımız ve tarım olmazsa olmazımız. Bu yüzden Büyükşehir Belediyesi olarak üreticilerimizi her alanda destekliyoruz” diye konuştu.