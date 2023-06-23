SAMSUN (İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun’da 2022 yılında 10 bin 418 kişi hayatını kaybetti.

TÜİK, 2022 yılına aile ölüm ve ölüm nedenleri istatistiğini paylaştı. 2022 yılında kayıtlara geçen ölüm sayıları verilerine göre ise TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü’ne bağlı illerden Amasya’da 1622 erkek, 1451 kadın olmak üzere toplam 3 bin 73 kişi hayatını kaybetti. Çorum’da 2 bin 533 erkek, 2 bin 207 kadın olmak üzere 4 bin 740 kişi vefat etti. Samsun’da 5 bin 627 erkek, 4 bin 791 kadın olmak üzere 10 bin 418 kişi yaşamını yitirdi. Çevre illerden Ordu’da 3 bin 717 erkek, 3 bin 183 kadın olmak üzere toplam 6 bin 900 kişi hayatını kaybetti. Sinop’ta da 1424 erkek, 1153 kadın olmak üzere toplam 2 bin 577 kişi vefat etti.

İntihar verileri

Ölüm oranlarının haricinde intihar verilerini de açıklayan TÜİK’e göre Amasya’da 2022 yılında 8 erkek 3 kadın, Çorum’da 32 erkek 8 kadın, Ordu’da 37 erkek 15 kadın, Samsun’da 53 erkek 22 kadın, Sinop’ta 10 erkek 1 kadın ve Tokat’ta ise 19 erkek 10 kadın intihar etti.