Samsun’da toplam 273 araç kapasiteli 2 yeni mekanik katlı otopark inşaatı devam ediyor.

Samsun’da toplam 273 araç kapasiteli 2 yeni mekanik katlı otopark inşaatı devam ediyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından kent genelinde otopark kapasitesini yükseltmek için başlatılan çalışmalar hızla devam ediyor. Bu kapsamda İlkadım ilçesi Çiftlik ve Gazi mekanik katlı otopark projeleri inşaatları sürüyor. Bölgeye nefes aldıracak iki projenin inşaat çalışmalarını inceleyen Başkan Demir, "Üst kısmında meydan, çocuk oyun alanı, dükkan ve kafe gibi alanların yer alacağı son teknoloji ile yapılan otoparklar şehrimize nefes aldıracak" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından kent içi trafiğini rahatlatmak ve otopark kapasitesini yükseltmek amacıyla İlkadım ilçesinde Çiftlik ve Gazi mekanik katkı otopark inşaatları devam ediyor. 19 Mayıs Mahallesi’nde 104, Rasathane Mahallesi’nde ise 169 araç kapasiteli olarak yapılacak 4 katlı mekanik otoparkların inşaatlarında kazı çalışması, kazık imalatları ile donatı hazırlıkları gerçekleştiriliyor. Büyükşehir Belediyesi, yeni mekanik katlı otoparklarla park sorununa neşter vururken üst kısmına yapacağı meydanlarla da vatandaşlara yeni yaşam alanları kazandırıyor.

“İnşaatları hızla tamamlanacak”

Yapımı devam eden Gazi ve Çiftlik mekanik katlı otopark projelerinin inşaat alanlarında incelemelerde bulunan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, gelinen son durum hakkında bilgi aldı. Başkan Demir, üst kısmında meydan, çocuk oyun alanı, dükkan ve kafe gibi alanların yer alacağı mekanik katlı otopark projeleri için son derece yoğun bir çalışma yapıldığını belirterek, “Kentimizdeki otopark sorununa yönelik olarak son teknolojiyi kullanarak yaptığımız yeni yatırımlarla kalıcı çözümler ortaya koyuyoruz. İlkadım ilçemizde inşaatı devam eden iki proje ile o bölge için bu soruna neşter vurmuş olduk. İki otopark projesi de bittiğinde tamamen mekanik bir sistem ile hız-enerji verimliliği yüksek yazılımla vatandaşlarımıza hizmet verecek. Otoparkların üst kısımları ise meydan olacak. İki projenin inşaatını hızla tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz” diye konuştu.