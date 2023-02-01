Samsun’da husumetliler arasında çıkan ve 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı kavganın sıcak görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, olayların daha da büyüyüp ölü sayısının artmasına olay yerinden geçen jandarma başçavuş engel olduğu görülüyor.

Samsun’da husumetliler arasında çıkan ve 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı kavganın sıcak görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, olayların daha da büyüyüp ölü sayısının artmasına olay yerinden geçen jandarma başçavuş engel olduğu görülüyor.

Olay, Çarşamba ilçesi Orta Mahalle’de 6 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet olan taraflar sokakta karşılaşınca aralarında kavga çıktı. Kavgada bıçaklar çekildi ve keserle saldırı gerçekleşti. Kavgada Serdal Erkol (34), Sergen Erkol (25) ve Tayfun Gün (27) bıçaklanarak, karşı tarafından olan Mustafa Doğan (58) ise kafasına keserle vurularak ağır yaralandı. Olayda hastanelere kaldırılan 4 yaralıdan Serdal Erkol Çarşamba Devlet Hastanesinde, Tayfun Gün ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatlarını kaybetti.

Olay anının sıcak görüntüleri

Olay anının ise sıcak görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, tesadüfen aracıyla olay yerinden geçen Dikbıyık Jandarma Karakol Komutanı Başçavuş Ekrem Aydın’ın olaya müdahale ettiği görülüyor. Bıçaklama olayının devam etiği sırada araya gire Ekrem Aydın, olayı yatıştırıyor ve bıçağa el koyuyor. Başçavuş Aydın’ın olaya müdahalesi olayı ölü ve yaralı sayısının artasına engel olmuş oldu. Tarafların bıçak, keser, taş ve sopalarla birbirine saldırmaları ise kavganın büyüklüğünü ortaya çıkardı.