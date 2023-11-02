Samsun’da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 53 gram13 bin 245 adet sentetik ecza, esrar ve ecstay uyuşturucu hapla yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle uyuşturucu operasyonu düzenledi.

"Uyuşturucu madde ticareti" yaptıkları tespit edilen E.D., D.M. ve M.B isimli şahıslar ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda; şüpheli şahısların kendilerine ait araç ile yüklü miktarda uyuşturucu madde nakli yapacakları istihbar edildi. Bahse konu araca uzun süren takip sonucunda Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi’nde yakalandı. Araçta yapılan aramada, 2 kilo 53 gram metamfetamin ele geçirildi. Soruşturmanın devamında şüpheli şahıslara ait İlkadım ve Atakum İlçelerinde bulunan ikametlere yapılan operasyonlarda; 13 bin 245 sentetik ecza, 37,40 gram esrar ve 11 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında E.D., D.M. ve M.B." uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındılar. Soruşturma devam ediyor.