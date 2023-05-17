"2. Karadeniz Aile Hekimliği Günleri" 28 farklı şehirden 300’den fazla hekimin katılımıyla Samsun’da başladı.

İllkadım ilçesinde bulunan Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon’da düzenlenen 2. Karadeniz Aile Hekimliği Günleri’ne Türkiye’nin dört bir tarafından aile hekimleri ve akademisyenler katıldı.

"Aile hekimlerimizi bilgilendireceğiz"

Programda konuşan Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammmet Ali Oruç, "2. Karadeniz Aile Hekimliği Günleri’ne tüm Türkiye’den aile hekimi uzmanlarımız, akademisyenlerimiz ve asistanlarımız geldiler. Burada çok değerli bilgiler elde etmiş olacaklar. Bu bilgilerle de normal aile hekimliği sürecinde kendilerine faydalı olan bilgileri arttırmış olacaklar. Samsun’da ‘Sağlık Kenti Samsun’ mottomuz mevcuttur. Sağlık kenti Samsunumuzda şu anda 151 aile sağlığı merkezi, 449 aile hekimliği birimimiz vardır. Son geçtiğimiz yıllarda hızlı bir şekilde yeni aile hekimi birimleri açarak, aile hekimliğinin esasına uygun bir şekilde çalışmalarımıza devam ettirdik. Aile hekimliğinde koruyucu sağlık hizmetlerimiz ön plandadır. Aşılar, tütün bağımlılığı, aile planlaması, ergen takipleri, gebe takipleri gibi hizmetleri aile ekibi içerisinde yapacağız. Bugünkü toplantımızda da tütün bağımlılığından aşılara kadar birçok konuda aile hekimlerimize bilgilendirmeleri yapacağız. Burada çok iyi bir şekilde aile hekimliğine katkıda bulunacak çalışmalar olacaktır” dedi.

“Türk halkının sağlığına katkı sağlayacak”

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD) Ankara Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Süleyman Görpelioğlu, “Cumhuriyetimizin 100. yılında, temellerin atıldığı Samsun’da Türkiye’deki koruyucu hekimlik uygulamalarını nasıl daha ileri götürebiliriz, değişen hasta popülasyonumuzla baş edebilmek için, Türkiye’de sağlığa olumlu katkılar yapabilmek için nasıl daha iyi çalışabiliriz diye tartıştığımız bir kongre oluyor. Bu kongrede ve bundan sonra gelecek olan koruyucu hekimlikle alakalı olan kongrelerde inanıyoruz ki Türk halkının sağlığına ve doğal olarak ekonomisine çok önemli katkılarda bulunacaktır” diye konuştu.

“Verimli bir toplantı”

Samsun Üniversitesi Dahili Tıp Bilimleri, Aile Hekimliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdinç Yavuz ise "2. Karadeniz Aile Hekimliği Günlerindeyiz. Bu yıl özellikle kronik hastalıkların sebebi olan obezite, kötü beslenme, egzersiz eksikliği gibi konuları masaya yatırıyoruz. Burada 28 farklı şehirden oldukça kalabalık bir hekim kitlesi ile birlikteyiz. 3 gün boyunca proje hekimliği, egzersizi, doğru beslenmeyi ve hastaların daha az nasıl hasta olmalarını sağlarız gibi konuları konuşacağız. Verimli bir toplantı olacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

“2. Karadeniz Aile Hekimliği Günleri” 17-19 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.