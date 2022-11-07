Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yaralılardan Samsun Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Daire Başkanlığında mevsimlik işçi olduğu bildirilen Cengiz Çavuş (49), kaldırıldığı Kavak Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. 1’i Büyükşehir Belediyesi Çözüm Merkezi personeli 7 yaralıdan durumu ağır olanların Samsun’daki hastanelere sevk edildiği öğrenildi.

Kaza, Samsun’un Asarcık ilçesi İmamlı Mahallesi mevkisi Kavak-Asarcık karayolunun 13’üncü kilometresinde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cevdet Diril yönetimindeki 57 KE 563 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Rahmi Sancak’ın kullandığı Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne ait 34 DFK 466 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı.

Samsun’un Asarcık ilçesinde iki hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 belediye personeli hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

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