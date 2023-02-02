Samsun Büyükşehir Belediyesi yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından 183 araç 313 personelle karla mücadele çalışmalarına başladı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından 183 araç 313 personelle karla mücadele çalışmalarına başladı.

Samsun’da kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlerdeki kırsal mahalleler beyaza büründü. Karla mücadele için kent merkezi ve ilçelerde tüm tedbirlerini tamamlayan Samsun Büyükşehir Belediyesi kar yağışı ile birlikte mücadeleye başladı. 183 araç ve toplam 313 personelle sahada olan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmaması için koordineli biçimde çalışıyor. Kentte bu gün itibariyle kapalı mahalle yolu bulunmuyor.

“Kapalı yolumuz yok”

Karla mücadele çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Ahmet Bayır, “Ekiplerimizle sahadayız. Herhangi bir olumsuzluk yok. Kapalı yolumuz bulunmuyor. Başkanımız Mustafa Demir de çalışmaları yakından takip ediyor. Gereken tüm tedbirleri aldık. 183 araç ve toplam 313 personelle sürekli sahada olacağız. Kar umarım mücadele değil bereket olur” diye konuştu.

“7/24 mesai yapıyoruz”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise kar yağışı başlamadan önce kış dönemi ile ilgili tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirterek, “Kar yağışının başlamasıyla ekiplerimiz hemen harekete geçti. Vatandaşlarımızın hiçbir olumsuzluk yaşamaması adına tüm ekiplerimizle 7/24 sahadayız. Planlamalarımız dahilinde yol açma, kar küreme ve yol tuzlama çalışmalarını ekipler titizlikle sürdürüyor” şeklinde konuştu.