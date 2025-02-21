Samsun’da polis tarafından düzenlenen operasyonda 177 bin adet kaçak makaron ve 350 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İlkadım ilçesinde kaçak tütün ve makaron satışına yönelik yürütülen çalışmalarda iki farklı ikamete operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 170 bin adet kaçak makaron, 350 kilogram kaçak tütün ve 7 bin adet doldurulmuş makaron sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.