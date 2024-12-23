Samsun’da "Geri Dönüşen Şehir: Samsun Projesi" ile 2024-2025 eğitim-öğretim yılında bugüne kadar 166 ton 211 kilo kitap, defter ve kağıt toplandı.

2025 Yılında Samsun’da Çevre Projeleri İl Mahalli Çevre Kurulu’nda alınan 2025 yılı ‘çevre’ temalı kararlar doğrultusunda ilgili kurumların ana yürütücülüğünde ve paydaşlığında çeşitli projeler hayata geçiriliyor. Bu kapsamda İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen "Geri Dönüşen Şehir: Samsun Projesi" ile kitap ve defter atıklarının geri dönüşümünün sağlaması, çevre bilincinin ve farkındalığının oluşturulması, sıfır atık hedeflerine katkı sağlanması, paydaş iş birliğinin güçlendirilmesi, ekonomik ve çevresel katkılar sağlanması hedefleniyor.

Proje kapsamında ilçe belediyeleri ile okullarda tiyatro faaliyetleri ve farkındalık etkinlikleri yapılması, Sıfır Atık Haftası kapsamında etkinliklerin ve yarışmaların yapılması, kitap ve defter atık toplama kampanyası yapılması, Çevre Haftası kapsamında etkinliklerin ve yarışmaların yapılması planlanıyor.

Valilik, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında proje kapsamında bugüne kadar 166 ton 211 kg kitap, defter ve kağıt toplandığını kamuoyu ile paylaştı.