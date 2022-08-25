Samsun’da kaçakçılık polisi tarafından bir iş yeri ve depoya yapılan operasyonda 16 bin 240 dal makaron ele geçirildi.

Samsun’da kaçakçılık polisi tarafından bir iş yeri ve depoya yapılan operasyonda 16 bin 240 dal makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışmalar doğrultusunda Tekkeköy ilçesi İstiklal Mahallesi’ndeki bir iş yeri ve deposuna operasyon düzenledi. Yapılan araştırmada 16 bin 240 dal doldurulmuş makaron sigara ve 320 adet şeffaf naylon sigara poşeti ele geçirildi. Olayla ilgili İ.A. hakkında 5607 sayılı Kanun’a muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı.