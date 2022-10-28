Samsun’da KOM polisi tarafından bir iş yerine yapılan baskında 14 bin adet dolu ve boş makaron ele geçirildi.

Samsun’da KOM polisi tarafından bir iş yerine yapılan baskında 14 bin adet dolu ve boş makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları takip ve çalışmalarda Atakum ilçesi Körfez Mahallesi’nde bir iş yerine baskın düzenledi. Yapılan aramadalar 7 bin 400 dal doldurulmuş makaron sigara ve 6 bin 600 dal bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili A.A. hakkında 5607 sayılı Kanun’a muhalefet suçundan yasıl yasal işlemlere başlanıldı.