Samsun’da kesinleşmiş 13 yıl 15 gün hapis cezası ile aranan şahıs, polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. İlkadım ilçesinde “birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit” suçundan 13 yıl 15 gün hapis cezasıyla aranan T.B., düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan T.B., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.