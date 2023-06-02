Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsun Keşif Kampüsü’nde 264 öğrencinin, Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’nde 320 öğrencinin eğitim gördüğünü, 13 bin 942 öğrencinin de 3 aylık süreçte Bilim Samsun’daki etkinliklere katıldığını söyledi.

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’in Samsun’da bıraktığı kalıcı izleriyle ilgili çalışmaların son durumunun değerlendirildiği Kalıcı İzler Komisyon Toplantısı Vali Zülkif Dağlı’nın başkanlığında rektörler, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları ve komisyon üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Gençler için önemli bir fırsat ve büyük bir birikim olan TEKNOFEST KARADENİZ çerçevesinde Samsun’da inşa edilen bilim merkezleri ile keşif kampüslerinin fiziki şartları ile devam eden eğitim süreçlerinin görüşüldüğü ve TEKNOFEST Genel Sekreteri Ömer Kökçam’ın da video konferans sistemi üzerinden katıldığı Kalıcı İzler Toplantısı’nda, Samsun Keşif Kampüsü’nde 264 öğrencinin, Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’nde ise 320 öğrencinin eğitim gördüğünü, 13 bin 942 öğrencinin de 3 aylık süreçte Bilim Samsun’daki etkinliklere katıldığını açıklayan Vali Dağlı, bu sayıları daha da yukarıya taşımak ve geleceğin teminatı çocukların yerli ve milli teknoloji üretip geliştirme hayallerini gerçeğe dönüştürmelerine imkan sağlamak için gayret göstermeye devam edeceklerini belirtti. Vali Dağlı ayrıca 8 Haziran 2023 Perşembe günü saat 11.00’de Atakum ilçesindeki Bilim Samsun’da gerçekleştirilecek olan Samsun Teknoloji Şenliği’ne çocuklar başta olmak üzere tüm teknoloji meraklılarını davet etti.