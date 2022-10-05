Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) ile Samsun Büyükşehir Belediyesi arasında "Beton Kaplama Yol Yapım İşi Ortak Hizmet Protokolü" imzalandı. Protokol çerçevesinde Valilik, Samsun ilçelerinde yapılacak 12 bin 343 metre uzunluğundaki beton yol imalat işi için Büyükşehir’e 34 milyon 177 bin 308 TL ödenek aktaracak.

Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) ile Samsun Büyükşehir Belediyesi arasında "Beton Kaplama Yol Yapım İşi Ortak Hizmet Protokolü" imzalandı. Protokol çerçevesinde Valilik, Samsun ilçelerinde yapılacak 12 bin 343 metre uzunluğundaki beton yol imalat işi için Büyükşehir’e 34 milyon 177 bin 308 TL ödenek aktaracak.

Samsun Valiliği YİKOB ile Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin ortaklığında Havza, Bafra, Çarşamba ve Vezirköprü ilçelerinde yürütülecek olan beton kaplama yol yapım işini kapsayan Ortak Hizmet Protokolü, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir tarafından imzalandı. Protokol kapsamında, projeleri Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanarak, pür emanet usulü ile gerçekleştirilecek olan; Havza Güvercinli Mahallesi’nde 2 bin metre, Bafra Derbent Mahallesi’nde 5 bin 300 metre, Çarşamba Üçköprü Mahallesi’nde 2 bin 300 metre, Vezirköprü Çeltik Mahallesi’nde 1700 metre ve Bafra Gazibeyli Mahallesi’nde 1043 metre olmak üzere toplam 12 bin 343 metre uzunluğundaki beton yol imalat işi için Samsun Valiliği YİKOB tarafından 34 milyon 177 bin 308 TL ödenek aktarılacak.

Protokolle ilgili yaptığı değerlendirmede, yol yapım işlerinin en geç 30 Ağustos 2023 tarihine kadar bitirilmesinin hedeflendiğini belirten Vali Zülkif Dağlı, şehrin tüm ilçeleriyle birlikte her anlamda daha iyi bir noktaya gelmesi ve vatandaşların da her konuda olduğu gibi ulaşım konusunda da daha konforlu imkanlara sahip olması için gayret gösterdiklerini ifade etti.

Vatandaşların mutluluğunu kendi mutlulukları, sorunlarını da kendi sorunları olarak gördüklerini belirterek, protokol kapsamında yapılacak yolları kullanan mahalle sakinlerinin memnuniyetinin kendileri için büyük bir mutluluk vesilesi olacağını belirten Vali Dağlı, protokolün hem Samsun hem de vatandaşlar için hayırlı olması temennisinde bulunarak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve emeği geçen herkese teşekkür etti.