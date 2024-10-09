Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, Kışla ile Hozan Derelerindeki ıslah çalışmasını tamamladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun’da sel ve taşkın riskini azaltmak için 120 milyon liralık dere ıslahı yatırımı yaptıklarını açıkladı.

Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin olumsuz etkileri, ülke genelinde olduğu gibi Samsun’da da yaşanıyor. Kentte sel ve su taşkınlarının önüne geçmek isteyen Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü de alt ve üstyapı yatırımlarına aralıksız devam ediyor. Bir yandan ilçelerdeki içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon çalışmalarını sürdüren SASKİ, bir yandan da taşkın riski taşıyan çok sayıda dereyi ıslah ediyor.

Taşkın riski ortadan kaldırıldı

Samsun’un İlkadım ilçesinde toplam 2 km uzunluğundaki Kışla ve Hozan Derelerindeki yatırımlarını tamamlayan SASKİ Genel Müdürlüğü, sel sularının bölgede oluşturduğu taşkın riskini ortadan kaldırdı. Bölge, çevreye ve insanlara tehlike oluşturmayacak hale getirildi.

“Durmadan çalışmaya devam”

Dere ıslah projelerine 120 milyon liralık yatırım yapıldığını belirterek çalışmaların önemine değinen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, “Samsun’umuzu her alanda örnek alınan şehir yapabilmenin gayretiyle canla başla çalışıyoruz. Dere ıslah projeleri de bizim üzerinde hassasiyetle durduğumuz projeler. Bu nedenle risk taşıyan derelerimizi ıslah çalışmalarıyla yeniden dizayn ediyoruz. Kışla ve Hozan Derelerinin ıslahını bitirdik. Atakum’daki Sazak Deresi’ndeki ıslah çalışmasında ise sona gelindi. SASKİ ekiplerimiz, başta merkez ilçelerimiz olmak üzere il genelinde bulunan tüm dereleri belirli periyotlarla sürekli temizlemeye devam ediyor. Böylelikle sel ve taşkın riskini de en aza indirmiş olacağız. Durmadan, yorulmadan şehrimiz için tüm ekiplerimizle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.