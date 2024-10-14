Türkiye’nin hidroloji alanındaki uzmanlarının katılacağı 12. Ulusal Hidroloji Kongresi, 16-19 Ekim tarihleri arasında Samsun’da yapılacak.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Devlet Su İşleri (DSİ), Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye Ulusal Hidroloji Komisyonu ve Samsun Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen kongre Türkiye’de birçok üniversiteden alanında uzman bilim insanları, araştırmacılar ve sektör temsilcilerini, Samsun’da bir araya getirerek hidroloji sorunlarını ele alacak.

Karadeniz’de ilk

Karadeniz Bölgesi’nde ilk kez düzenlenecek olan bu kapsamlı kongre, Türkiye’nin hidroloji alanındaki en önemli buluşmalarından biri olacak. Kongrenin ana gündem maddeleri arasında, özellikle Samsun’un son yıllarda sıkça karşılaştığı taşkın ve sel sorunları gibi kritik konular yer alacak. Bu bağlamda kongre, hem Türkiye genelinde su yönetimi ve taşkın kontrolü gibi sorunların çözümüne yönelik öneriler sunmayı hem de bölgesel düzeyde Samsun’un yaşadığı sorunları masaya yatırmayı hedefliyor.

Kongrede gündem: Su yönetimi ve iklim değişikliği

Kongrede ele alınacak başlıca konular arasında su kaynaklarının yönetimi, su kalitesi, hidrolojik modelleme ve iklim değişikliğinin su kaynaklarına etkisi gibi önemli başlıklar bulunuyor. Bu konular ışığında Türkiye’nin dört bir yanından gelen uzmanlar, hidroloji biliminin geleceğine yönelik öneriler ve çözüm yolları sunacak.

Açılış töreni ve katılım bilgileri

Kongre, 16 Ekim 2024 tarihinde Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon, Şehit Ömer Halisdemir Salonu’nda saat 10.00’da yapılacak açılış oturumu ile başlayacak. Kongreye katılmak isteyenler, 09.00-10.00 saatleri arasında kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.