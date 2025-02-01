SAMSUN (İHA) – Samsun’da eğitim yatırımları kapsamında 12 adet temel eğitim okul yapım işi devam ediyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 15 adet anaokulu binası yapım işi (toplam 106 derslik), 5 adet özel eğitim anaokulu binası yapım işi (toplam 48 derslik), 4 adet ilkokul binası yapım işi (toplam 72 derslik), 4 adet ortaokul binası yapım işi (toplam 96 derslik), 1 adet fen lisesi yapım işi (toplam 24 derslik), 1 adet mesleki ve teknik Anadolu lisesi yapım işi (toplam 24 derslik), 1 adet özel eğitim kampüsü yapım işi (toplam 24 derslik), 1 adet imam hatip lisesi yapım işi (Toplam 24 derslik) toplam 32 adet (418 derslik) okul yapım işinden, 16 adet temel eğitim okul yapım işi tamamlandı. 12 adet temel eğitim okul yapım işi devam ediyor. 1 adet çarşamba mesleki teknik Anadolu lisesi yapım işi inşaatı devam ediyor. 1 adet İlkadım özel eğitim kampüsü yapım işi ihale hazırlıkları devam ediyor. 1 adet İlkadım imam hatip lisesi yapım işi ihalesi yapıldı ve 1 adet Canik fen lisesi yapım işi inşaatı devam ediyor.

Deprem güçlendirme çalışmaları kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulların deprem riskine karşı güçlendirilmesi amacıyla alınacak önlemler ve yatırımların planlanmasına yönelik çalışmalar neticesinde tespit edilen güçlendirilmesi gerekli 123 okul binasından 11 adet okul binasının yıkım kararı verilerek yıkıldı. 112 adet okulun ise proje revize işlemleri tamamlanarak ihaleleri yapıldı ve inşaatlarına başlanmış olup 5 adet okulun inşaatları devam ediyor. Bunlardan 107 adet okulun ise deprem güçlendirme işi tamamlandı.