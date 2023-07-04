Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) vasıtasıyla ildeki 112 okulun deprem güçlendirmesinin tamamlandığını açıkladı.

Samsun Valiliği YİKOB, il düzeyinde yatırımları koordine edip, kurum ve kuruluşlara rehberlik eden yatırımları bizzat gerçekleştiren, izleyen ve her geçen gün kapasitesini artıran bir kamu kurumu olarak dikkat çekiyor. Samsun Valisi Zülkif Dağlı, YİKOB’da basın mensupları ile bir araya gelerek kurumum faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

YİKOB’un Samsun’da 47’si teknik eleman olmak üzere 119 personel ile çalışmalarını yürüttüğünü belirten Vali Zülkif Dağlı, “Başkanlığımda istisnasız her ayın ilk salı günü yaptığımız yatırım izleme toplantısında devam eden yatırımlarımızın son durumunu bir gün önceden çekilen fotoğraflarıyla birlikte kontrollüğünü yapan teknik personel ile birlikte değerlendiriyoruz. Bu toplantılara ihtiyaç halinde büyükşehir ve ilçe belediyelerimizi, SASKİ, çevre müdürlüğü, elektrik doğalgaz gibi kurumlarımızı da davet ederek bu kurumlarımızla koordinasyonu sağlıyoruz. Sonuçta Samsun YİKOB olarak; yeni yapılan veya onarılan kamu binalarını hemşerilerimizin hizmetine bir an evvel sunmanın gayreti içerisindeyiz. Samsun Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 30 Mart 2014 tarihi itibariyle 30 büyükşehirde mülki idareye bağlı kuruluş olarak faaliyetlerine başlamış olan 2016’da mevzuatında yapılan değişiklik ile kamu tüzel kişiliğine ve özel bütçeye sahip olmuştur” dedi.

“112 okulun deprem güçlendirmesi tamamlandı”

Kent genelinde YİKOB tarafından yapılan faaliyetlere de değinen Vali Zülkif Dağlı, “Eğitim ve güvenlik alanları başta olmak üzere ilimizde YİKOB tarafından tüm kamu yatırımları ve güçlendirme çalışmalarıyla yüzbinlerce öğrencimiz ve vatandaşımızın hayatına doğrudan dokunmuş oluyoruz. Samsun YİKOB olarak tüm kamu yatırımlarımızı hayata geçirirken önceliğimiz ilimize; yenilikçi, çevreci, sürdürülebilir, hizmet odaklı ve kaliteli eserler sunmaktır. Yine YİKOB tarafından 112 adet okulun deprem güçlendirmesi tamamlandı. 2. derece deprem kuşağında bulunan Samsun’da yürütülen çalışmalarla öğrencilerimizin olası depremlerden etkilenmemesi için çaba gösterilmektedir. Çocuklarımızın depreme dayanıklı binalarda nitelikli eğitim-öğretim görmeleri için yapılan bu çalışmalarla yüzbinlerce öğrencimiz ve vatandaşımızın hayatına doğrudan dokunmuş oluyoruz. Bu okullar bir deprem durumunda, öğrenciler ve yakın çevrede ikamet edenler için güvenli bir korunma ve geçici barınma; kamu kurumlarımız için de hizmet binası alanı olarak kullanılmaktadırlar. Okullarımızın depreme dayanıklı hale getirilmesinin yanında YİKOB tarafından hükümet konakları, emniyet ve jandarma binaları, gençlik ve spor yatırımları ile tüm milli eğitim yatırımlarımız gerçekleştirilmektedir. Deprem güçlendirmelerine ilaveten 6 adeti anaokulu olmak üzere 21’i eğitim, Bafra ve Alaçam Hükümet Konakları ile birlikte 3’ü İçişleri, 2’si Emniyet ve 4’ü de diğer kamu yatırımı olmak üzere toplam 30 yeni yapım ilimize kazandırılmıştır. Bugün itibarıyla ilimiz genelinde 15 adeti anaokulu olmak üzere 21’i eğitim, 3’ü Jandarma ve Yakakent, Havza, Ayvacık ve Çarşamba Hükümet Konakları ile birlikte 10’u İçişleri olmak üzere toplam 44 yeni yatırımın yapımı devam etmektedir. İlk etapta 10’u ilimiz genelindeki OSB’lerde olmak üzere toplam 29 anaokulunu kapsayan 31 eğitim tesisine ve 2 Jandarma yatırımına da yeni başlanılmıştır. 3 yıllık süre içerisinde YİKOB tarafından 138 adet bakım ve onarım işi yapılmıştır. Aynı süreçte 23 yeni yapım işi ile 19 güçlendirme işi tamamlanmıştır” diye konuştu.

“Ülkemizdeki toplam kamu yatırımlarının yüzde 5 ile 10’unu YİKOB yapıyor”

Kuruluşun görevlerinden de bahseden Vali Dağlı, “YİKOB’un görevi kamu kurum ve kuruluşlarının yatırım ve hizmetlerinin etkin olarak yapılması, izlenmesi ve koordinasyonu, acil çağrı, afet ve acil yardım hizmetlerinin koordinasyonu ve yürütülmesi, ilin tanıtımı, merkezi idarenin taşrada yapacağı yatırımların gerçekleştirilmesi ve izlenmesi, ildeki kamu kurum ve kuruluşlarına rehberlik edilmesi ve bunların denetlenmesi bulunmaktadır. Özellikle kamu tüzel kişiliği kazandığı 674 sayılı KHK ile daha operasyonel bir yapıya dönüşen Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları etkinliklerini artırarak artık ülkemizdeki toplam kamu yatırımlarının yüzde 5 ile yüzde 10’unu gerçekleştiren kurumlar haline gelmişlerdir. Bu çerçeveden bakıldığında Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları; il düzeyinde yatırımları bizzat gerçekleştiren, izleyen ve her geçen gün kapasitesini arttıran il düzeyinde çok önemli kamu aktörlerine dönüşmüşlerdir” şeklinde konuştu.

Toplantının ardından Samsun Valisi Zülkif Dağlı ve YİKOB idarecileri yeni binanın yanında tamamen deprem güçlendirmesi yapılan okullardan elde edilen atık malzemelerden yapılan ahşam yemekhaneyi ziyaret edip, incelediler.