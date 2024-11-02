SAMSUN (İHA) – Amasya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Samsun’da 11 hektarlık alanda yabani zeytin (delice) aşılaması yapıldı.

Ülke ekonomisi için katma değer üretim çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü Ağaçlandırma Şefliği tarafından bölge ormanlarından doğal olarak yetişen gelir getirici orman ürünlerinin ekonomiye kazandırılması kapsamında Saraycık ve Karanar mevkisinde 11 hektarlık alanda yabani zeytin (Delice) aşılaması gerçekleştirildi.

20 bin ıhlamur fidanı üretilecek

Orman Bölge Müdürlüğü, bu yıl Samsun il sınırları içerisinde 1 milyon 850 bin adet fidan üretimi gerçekleştirdi. Üretilen fidanlar, Türkiye’nin çeşitli bölgelerine doğayı yeşillendirme amacıyla gönderildi. Ayrıca Samsun’daki 2 milyon adet fidanın da bakımı yapıldı. Bafra Kuşkayası Fidanlığı’nda 400 metrekare alanda yapılan toprak hazırlığı sonunda 30 kilo ıhlamur tohum ekimi yapılarak, 2025 Mayıs-Haziran döneminde yaklaşık 20 bin adet ıhlamur fidanı üretilmesi hedefleniyor.

Orman köylüleri destekleniyor

Orman Köylülerinin Desteklenmesi ve Kalkındırılması Projesi (ORKÖY) faaliyetleri kapsamında Samsun genelinde süt sığırcılığı, traktör, tambur ve arıcılık olmak üzere 49 aileye toplamda yaklaşık 12 milyon TL’lik kredi desteği verilecek.

Bal ormanı oluşturulacak

Samsun’da 2024 yılı içerisinde Salıpazarı ilçesinde 1 adet ‘Kestane Bal Ormanı’ oluşturulacak. 1 milyon TL’lik ödenek, tasarruf tedbirleri kapsamında değerlendirilerek çalışmalara yön verilecek.