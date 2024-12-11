Samsun’da 11 ayrı suçtan toplam 10 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan bir kişi polisin takibi sonucu yakalandı.

Samsun’da "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık, resmi belgede sahteçilik, hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal, bıçak ve diğer aletleri bulundurma, uyuşturucu madde kullanmak" gibi 11 ayrı suçtan toplam 10 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ç.G. (30) polisin takibi sonucu yakalandı. Samsun Adliyesine sevk edilen Ç.G. adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.