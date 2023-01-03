Samsun’da KOM polisi tarafından düzenlenen 2 ayrı operasyonda toplam 10 bin 760 adet makaron, 12 adet kaçak elektrik sigara, 2 adet elektrikli sigara sarma makinesi ve 1 kilo tütün ele geçirildi.

Samsun’da KOM polisi tarafından düzenlenen 2 ayrı operasyonda toplam 10 bin 760 adet makaron, 12 adet kaçak elektrik sigara, 2 adet elektrikli sigara sarma makinesi ve 1 kilo tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele çerçevesinde yaptıkları takip ve çalışmalar doğrultusunda, İlkadım ilçesi Karadeniz Mahallesinde bulunan bir iş yerine baskın düzenledi. Yapılan aramada, 8 bin 760 dal doldurulmuş makaron sigara, 12 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilgili R.Ş. hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı.

KOM polisi İlkadım İlçesi Cedit Mahallesinde bulunan bir ikamete yaptığı baskında da 2 bin dal doldurulmuş makaron sigara, 2 adet elektrikli sigara sarma makinesi ve 1 kilo tütün ele geçirdi. N.B. hakkında 5607 sayılı Yasa’ya muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı.