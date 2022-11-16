Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun’da 2022 yılının ilk 10 ayında toplam 19 bin 590 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun’da 2022 yılının ilk 10 ayında toplam 19 bin 590 konut satıldı.

TÜİK, ekim ayı konut satış istatistiklerini kamuoyu ile paylaştı. İstatistiklere göre Türkiye genelinde ekim ayında 102 bin 660 konut satıldı. Bu satışlardan 1650’si Samsun’da, 392’si Tokat’ta, 644’ü Çorum’da, 434’ü Amasya’da, 747’si Ordu’da ve 254’ü Sinop’ta gerçekleşti.

TÜİK Karadeniz Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki illerden Samsun’da 2022 yılının ilk 10 ayında Samsun’da 19 bin 590 konut, Amasya’da 4 bin 206, Çorum’da 7 bin 118 ve Tokat’ta 4 bin 976 konut satışı gerçekleşti. Ayrıca 2022’nin ilk 10 ayında Sinop’ta 2 bin 720 ve Ordu’da ise 8 bin 697 konut satışı yapıldı.

Yabancılara konut satışında Samsun 9. sırada

Yabancılara 2022 yılı ekim ayında 5 bin 377 konut satışı gerçekleştirildi. 2022 yılının ilk 10 ayında ise yabancılara gerçekleşen konut satışlarının toplamı 55 bini geçti. İlk 10 ayda Türkiye’de yabancılara en çok konut satışı yapılan iller sırasıyla İstanbul (21 bin 252), Antalya (16 bin 779), Mersin (3 bin 86), Ankara (2 bin 437), Bursa (1680), Yalova (1518), Sakarya (1129), İzmir (1059), Samsun (884) ve Trabzon’da (818) olarak kayıtlara geçti.