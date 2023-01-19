Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri konuları dahilinde yaptıkları çalışmalarda, İlkadım ilçesinde elindeki sahte Amerikan dolarlarını piyasaya sürmeye çalışan A.İ.’yi takibe aldı. Gözaltına alınan A.İ.’den 10 adet 50’lik banknot sahte dolar ele geçirildi. A.İ. hakkında ’piyasaya sahte para sürmek’ suçundan soruşturma başlatıldı.

Samsun’da bir kişi KOM polisinin takibi sonucu 10 adet 50’lik sahte ABD dolarıyla yakalandı.

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