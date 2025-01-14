Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü işlettiği 29 adet atık su arıtma tesisi ile yüzde 100 atık su arıtma gerçekleştirerek, 2024 yılında 79 milyon 815 bin 481 metreküp atık su arıttı.

SBB SASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde 29 atık su arıtma tesisi işletiyor. Uluslararası standartlara sahip 9 adet ileri biyolojik, 6 biyolojik, 9 paket, 4 doğal arıtma ve 1 adet stabilizasyon havuzu olan tesisler, çevre hassasiyeti açısından da kritik rol oynuyor. Bütün canlıların ortak varlığı olan ekolojik, biyolojik, ekonomik, fiziksel, sosyal ve kültürel ortamın korunması ile gelecek kuşakların ihtiyaç duyacağı kaynakların geliştirilmesini sağlayan 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamındaki yasal mevzuatlar çerçevesinde işletilen tesislerde, günde toplam 225 bin 532 metreküp, yılda da 79 milyon 815 bin 481 metreküp evsel nitelikli atık su arıtılıyor. Temiz hale getirilen sular daha sonra derin deniz deşarjına naklediliyor.

Günlük 70 ton çamur bertaraf ediliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda atık su arıtma tesislerinde biriktirilen günlük 70 ton çamurun bertarafını da çevreye zarar vermeden modern yöntemler ile yapan SASKİ Genel Müdürlüğü, arıtma çamurunu hacmini azaltarak fermantasyon ile faydalı forma dönüştürüyor. Ardından da Avdan Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi’nde çöplerle karıştırılarak çevreye zararsız şekilde toprağa seriliyor.

Atık su arıtma tesislerinin gelişmişlik göstergesi olduğunu, Samsun’a her anlamda fayda sağladığını belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, “Şehrimize yaptığımız her yatırım, hem bugünümüz hem de yarınlarımız içindir. Çevre, sağlık ve ekolojiye büyük önem veriyoruz. Çünkü yaşamın devamlılığı için bu faktörler stratejik öneme sahiptir. Geleceğimizin güzel, hemşehrilerimizin ise huzur ve refah içinde yaşamasını sağlayan yatırımlarımızdan atık su arıtma tesislerimiz; denizlerimizin, derelerimizin, doğal su kaynaklarımızın kirlenmesini önleyerek, tüm canlıların ekolojik dengelerini sürdürmesine imkan tanıyor. 17 ilçemizin tamamındaki tesislerimiz, sorunsuz şekilde çalışıyor. SASKİ Genel Müdürlüğümüzce işletilen 29 arıtma tesisi ile birlikte Samsun’umuzda yüzde 100 atık su arıtma gerçekleştiriliyor. Sıfır kirlilik ve yüzde 100 arıtma ilkesi ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2024 yılında 79 milyon metreküp atık su arıtılarak çevreye zararsız hale getirildi. İnsan ve çevrenin korunmasına yönelik yatırımlarımız 2025 yılında da kesintisiz devam edecektir” dedi.