Samsun’da bir kişi üzerinde ve boş arazide yapılan aramalarda 1 kilo 172 gram bonzai ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalarını sürdüren Samsun polisi uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor. İlyasköy Şehit Mesut Yılmaz Polis Merkezi Amirliği ekipleri, İlyasköy Mahallesi Korhan Ekiz Bulvarı’nda şüphe üzerine G.C. adlı şahsın üzerinde ve Çatalarmut Mahallesi’nde bulunan boş arazide arama yaptı. Yapılan aramalarda gözaltına alınan G.C. ile birlikte 1 kilo 172 gram bonzai ele geçirildi. G.C. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.