Samsun İl Jandarma Komutanlığınca Eylül ayında yapılan uygulama ve faaliyetlerde 337 araç trafikten men edildi. 2 bin 119 araç ve sürücüsüne çeşitli kural ihlallerinden toplam 5 milyon 507 bin 83 TL cezai işlem uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığınca; halkın huzuru ve güvenliği, kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında; 1-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen uygulama ve denetimlerde çok sayıda suç unsuru geçirilirken, yakalanan şahısların yanı sıra 2 bin 119 araç ve sürücüsüne çeşitli kural ihlallerinden toplam 5 milyon 507 bin 83 TL cezai işlem uygulandı.

Aranan şahısların yakalanmasına yönelik uygulamalarda 144 bin 336 şahıs ve 54 bin 311 araç sorgulandı. 655 aranan şahıs yakalanıp, 19 kayıp şahıs bulundu. 51 adet tabanca, 39 adet av tüfeği, 889 adet mühimmat ele geçirildi. 182 uyuşturucu ve kaçakçılık olayı meydana gelmiş olup, 201 şahıs yakalandı. 12 şahıs tutuklandı. 57.948 gram kubar esrar, 43 bin 140 adet makaron, 8 bin 915 adet sentetik ecza hapı, 3.005 gram bonzai, 2 bin 152 kök kenevir, 667 gram toz esrar, 603 gram skunk, 195 gram metamfetamin, 73 gram kenevir tohumu, 51 gram kokain, 20 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 10 gram eroin, 7 gram afyon sakızı, 7 kök skunk, 5 adet hassas terazi, 11 adet sahte altın, 9 adet tarihi obje, 7 kg tütün ve 4 adet cep telefonu ele geçirildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü propagandası yapmak suçundan 2, DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 1, THKPC/TKP-ML silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 1 olmak üzere toplam 4 şahıs yakalanmış, 1 şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 23 olaya müdahale edilmiş, 23 müşteki-mağdur ve 9 şüpheli tespit edilmiş, ayrıca 16 faili meçhul olay şüphelisinin tespitine yönelik çalışmalar da devam ediyor. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet 1, uyuşturucuyu özendirme 3, terör örgütü propagandası yapmak suçundan 12, yasadışı bahis 1, erişim engeli 42, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan 1, müstehcenlik suçundan 12, genel güvenliği tehlikeye sokma 5, Cumhurbaşkanına hakaret suçundan 2 Açık Kaynak Araştırma Raporu düzenlendi.

Trafik Şube Müdürlüğü emrinde görevli Trafik Jandarması Timlerince, 1 Eylül – 30 Eylül tarihleri arasında yapılan denetim ve kontrollerde, 50 bin 14 araç kontrol edilmiş, 16 araç sürücüsünün sürücü belgesine el konulmuş, 337 araç trafikten men edilmiş 2 bin 119 araç ve sürücüsüne çeşitli kural ihlallerinden 5 milyon 507 bin 83 TL cezai işlem uygulandı. 895 araç sürücüsüne hız sınırını aşmaktan (radar), 144 araç sürücüsü/yolcuya emniyet kemeri takmamaktan, 120 araç sürücüsüne sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 79 araç sürücüsüne seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmaktan, 18 araç sürücüsüne alkol veya uyuşturucu maddenin etkisindeyken araç kullanmaktan, 863 araç sürücüsüne diğer maddelerden cezai işlem uygulandı.