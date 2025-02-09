Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Liman Kavşağı ve 100. Yıl Bulvarı’nda yağmur sularının daha hızlı ve güvenli şekilde tahliye edilmesini sağlamak amacıyla 50 milyon TL’lik yatırımla yeni bir yağmur suyu hattı inşa ettiklerini söyledi.

Başkan Halit Doğan, SASKİ Genel Müdürü Bahattin Yanık ile birlikte Liman Mahallesi’nde devam eden yağmur suyu hattı çalışmalarını yerinde inceledi. Doğan, "Ekiplerimizle birlikte, Liman Kavşağı ve 100. Yıl Bulvarı’nda yağmur sularının daha hızlı ve güvenli şekilde tahliye edilmesini sağlamak amacıyla yeni yağmur suyu hattı inşa ediyoruz. 50 milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilecek proje kapsamında, yağmur sularının İlçe Transfer Merkezi’nin karşısından denize deşarjını sağlamış olacağız. Çalışmalarımız kapsamında 1200 milimetre çapında beton ve polietilen boruların döşenmesine başlandı. Samsun’umuzun daha ileri yarınlarını oluşturabilmek için şehrimiz genelinde özveriyle çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.