Samsun İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Uras, 58 yıllık binada hizmet veren ‘Halk Sağlığı Laboratuvarı’nda 2024 yılında 12,5 milyonun üzerinde test yapıldığını belirterek, "Samsun’a yeni ve modern bir Halk Sağlığı Laboratuvarı binası kazandıracağız. Bu yıl içinde atacağımız temelle laboratuvarımızı yaklaşık 5 bin metrekare alana çıkaracağız" dedi.

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Laboratuvarı’nı Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hatice Öz ile birlikte ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında Sorumlu Hekim Uzm. Dr. Sema Aydoğdu’dan bilgi alan İl Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Uras, açıklamalarda bulundu. Uras, "Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Laboratuvarımız halkımızın sağlığının korunması adına önemli çalışmalar yürütmekte. Samsunluların kullandığı içme suyu, deniz, çeşme, kaplıca, kaynak suyu ve havuz gibi çeşitli alanlardaki kimyasal ve mikrobiyolojik kontrollerin dışında Halk Sağlığı Laboratuvarımız, aile sağlığı merkezlerimizdeki aile hekimlerimizin teşhis ve tedavi süreçlerini yürütmesi için de onlara önemli bir destek vermekte. Bu destek çerçevesinde 154 aile sağlığı merkezimizdeki 460 aile hekimimiz tarafından yapılan muayenelerde hastalarımızın istenen tetkiklerinin numunelerini çalışarak, sonuçların hastalarımıza ve hekimlerimize ulaşmasını sağlamakta" diye konuştu.

Dr. Mustafa Uras, şöyle devam etti:

"Hastalarımızın birçok tetkik için hastaneye başvuru yapmasına gerek kalmadan, aile hekimliklerimizde muayene işlemlerini tamamlamalarını sağlayan bu uygulama sayesinde, sadece 2024 yılında 12,5 milyonun üzerinde test çalışması Halk Sağlığı Laboratuvarımızda gerçekleştirildi. Bu uygulamayla vatandaşlarımıza sağlık hizmeti sunumunda önemli bir değer katan merkezimiz, sadece şehrimize değil aylık 1 milyonu aşan test kapasitesiyle Türkiye’deki en kapsamlı 7 Halk Sağlığı Laboratuvarından biri olarak, 10 ayrı şehrimize de test noktasında hizmet sunarak bir referans laboratuvar hüviyetinde görev yapmaktadır. Merkezimiz ayrıca Kırım Kongo kanama ateş testlerinin yapıldığı ülkedeki 3 laboratuvardan biri olduğu gibi, Bölge Tüberküloz Laboratuvarı olarak da 5 ilimize hizmet vermekte, Kızamık Kızamıkçık Laboratuvarlarımızda Dünya Sağlık Örgütü’nden (WHO), içme suyu, deniz, kaynak suyu ve havuz suyu gibi analizlerde ise TÜRKAK tarafından akredite olarak görev yapmaktadır" diye konuştu.

Sağlık Müdürü Uras şu bilgileri verdi:

"Biz de Samsun İl Sağlık Müdürlüğü olarak bu özverili çalışmayı daha güçlü ve kaliteli bir şekilde sunmak için 58 yıllık bir bina olan mevcut yapı yerine, yeni ve modern bir Halk Sağlığı Laboratuvarı binası planlama çalışmalarımıza başlamıştık. Bu çalışmalarda artık son safhadayız. İnşallah yıl içinde bakanlığımızın da onayıyla yeni binamızın ihalesini yapacağız. Bu yıl içinde atacağımız temelle 2 bin 700 m2 alanda hizmet veren merkezimizi yaklaşık 5 bin m2 alanda hizmet verecek şekilde yeniden yapılandırıp, bünyesine ekleyeceğimiz son teknoloji cihazlarla birlikte ülkenin en iyi Halk Sağlığı Laboratuvarlarından biri olma vasfımızı koruyup güçlendireceğiz. Bu özverili hizmete katkılarından dolayı tüm laboratuvar çalışanlarımıza ve destek ekiplerimize teşekkürü bir borç biliyorum. İnşallah yer teslimi sonrası iki yıl içinde tamamlanmasını öngördüğümüz yeni binamızda hem Samsun’a hem ülkemize en nitelikli laboratuvar hizmetini sunmaya devam edeceğiz."